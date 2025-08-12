البحرين تحظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين

أعلن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، بدء سريان فترة حظر صيد أسماك (الكنعد)، لمدّة شهرين اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.

وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن القرار يحظر صيد أسماك (الكنعد) بواسطة الشباك في المياه الإقليمية للمملكة، وعرض وتداول أسماك (الكنعد) في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر.

وأشار إلى أن القرار جاء بموجب المرسوم بقانون لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذًا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).

وأوضح المجلس الأعلى للبيئة، أن حظر صيد (الكنعد) في موسم تكاثر الأسماك يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك (الكنعد)، وتنظيم الصيد، وتجنب استنزاف المصائد؛ بما يعزز الاستمرارية والتوازن داخل الأحياء البحرية.

ولفت المجلس الأعلى للبيئة، إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية بحماية الثروة البحرية والتزام الصيادين بالقرارات المنظمة لقطاع الصيد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرار الحظر بما يحفظ الثروة البحرية ويعزز من استدامتها.