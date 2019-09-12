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إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 11:04 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 11:04 ص

أصيب اليوم الخميس، شخص بحادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على الطرح الدولي الساحلي بكفرالشيخ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى لعلاجهم من الجروح التي أصابته.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بحدوث حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي، على الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ، وانتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخص بجروح مختلفة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى لعلاجه وإسعافه من الجروح التي أصابته، وتم تحرير محضر بالحادث.

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