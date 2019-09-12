اتفاقيات بقيمة 79 مليار دولار في معرض الصين الدولي 2019 للاستثمار والتجارة

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اختتمت فعاليات معرض الصين الدولي 2019 للاستثمار والتجارة بتوقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 1ر559 مليار يوان (نحو 79 مليار دولار).

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض - في بيان اليوم الخميس - أنه تم توقيع 2100 اتفاقية تعاون خلال المعرض الذي استضافته مدينة (شيامن) بمقاطعة (فوجيان) شرقي الصين واختتم أعماله أمس.

وأشارت اللجنة إلى أن المعرض - الذي استمر أربعة أيام - جذب أكثر من 100 ألف تاجر و1008 مجموعات تجارية من أكثر من 130 دولة ومنطقة سعيا لاغتنام الفرص التعاونية والاستثمارية في المدينة الساحلية.

وضمت منطقة المعرض ثلاثة أجنحة حول الاستثمار، والصناعة، وتجارة طريق الحرير.