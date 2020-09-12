ترشيحات الشروق الأسبوعية للكتب المسموعة

تواصل الشروق نشر ملحقها الثقافي في بداية كل أسبوع، وترشح لقرّائها مجموعة من الكتب المسموعة.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجاري..

«زهرة الخشخاش»

خيرى شلبى

دار الشروق

منصة اقرأ لى

تمتلئ الرواية بالتجارب غير المعتادة والنماذج الفريدة والعوالم المدهشة. وتدور أحداث الرواية بين الحرب العالمية وثورة 1952 حول شاب من أسرة بسيطة ينتقل للعمل لدى أسرة ثرية بالقاهرة فيكتشف علاقات غريبة وصفقات سياسية وتجارية وأعمال سمسرة وغش تجارى وجمعيات يهودية ومنشورات صهيونية. كل ذلك بأسلوب خيرى شلبى السلس الأخاذ.

«قمر على سمرقند»

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

منصة Storytel

عندما يقوم «علي» الطبيب المصرى الشاب برحلة إلى مدينة «سمرقند»، بحثًا عن سر قديم ويتقابل مع رجل أسطورى هو «نور الله» الذى يقود سيارته ويوجه مصيره، ويخوضان معًا مغامرة فى أماكن مدهشة، وتأخذ الرحلة أيضًا بعدها فى الزمان فتستكشف بعضًا من ماضى هذه الأرض الغضة والغنية بالتاريخ والأساطير، وتخوض فى تعقيدات الحاضر بكل ما فيه من مؤامرات وعنف وجنس. إنها رواية تستكشف أرضًا جديدة وتخوض فى تضاريس لم تصل إليها الرواية العربية من قبل، وتطرح أسئلة تتعلق بالهوية والذات والمصير الإنسانى.



«يوتوبيا»

أحمد خالد توفيق

دار الشروق

منصة Storytel

رواية اجتماعية، تدور أحداثها فى عام 2023، حيث تحولت مصر إلى طبقتين، الأولى بالغة الثراء والرفاهية وهى «يوتوبيا» المدينة المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز التى تقع فى الساحل الشمالى والثانية تعيش فى فقر مدقع وعشوائيات، يتقاتل ناسها من أجل الطعام، كل ذلك يتضح من خلال قصة شاب غنى من «يوتوبيا» يريد أن يتسلى ويقوم بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها وهى صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه للحصول على متعة ثم قتله والاحتفاظ بجزء من جسده على سبيل الفخر وهى من الهوايات الجديدة للأغنياء الذين يعيشون فى الساحل الشمالى تحديدا فى يوتوبيا التى تشكل عالم الأغنياء.





«صِدام الملوك»

چورچ ر. ر. مارتن

ترجمة هشام فهمي

دار التنوير

منصة Storytel

فى «صِدام الملوك» يواصل چورچ ر. ر. مارتن أحداث تحفته الفنيَّة الأصيلة، التى تحوى أفضل ما فى الأدب الخيالى من إثارة وغموض ومغامرة، على مستوى أكبر من الواقع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات الأساسية والفرعية المثيرة لاهتمام وتفاعُل القارئ، وهو ما جعل الملايين من عشاق الفانتازيا حول العالم يقعون فى غرامها ويتابعون أجزاء ملحمة «أغنية الجليد والنار».



