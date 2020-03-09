 تقارير: نجلتا ملك إسبانيا تخضعان لحجر صحي لاحتمال إصابتهما بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تقارير: نجلتا ملك إسبانيا تخضعان لحجر صحي لاحتمال إصابتهما بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:09 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:09 ص

 ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الجمعة أنه سيتعين على نجلتي ملك إسبانيا الخضوع لحجر صحي بسبب احتمال تعرضهن للإصابة بفيروس كورونا في مدرستهم.

ووفقا لمعلومات مستقاة من القصر الملكي، سييتعين على وليتي العهد الأميرة ليونور / 14 عاما/ وشقيقتها الأميرة صوفيا / 13 عاما/ البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، إضافة إلى جميع التلاميذ الآخرين في مدرسة سانتا ماريا دي لوس روساليس.

ووفقا للتقارير، أصيب طالب مقرب من وليتي العهد بالفيروس.

وكانت الدراسة قد تم استئنافها فقط الأسبوع الماضي بعد عطلة استمرة لمدة ستة أشهر بسبب الجائحة. وكانت البنتان في المدرسة اليوم الجمعة.

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