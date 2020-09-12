كرم الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجائزة التميز في الأداء، وكذلك الحاصلين على جوائز الجامعة لأحسن رسالة ماجستير ودكتوراه، لعام 2019/2020، بواقع ١٨ جائزة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة التشجيعية وهم الدكتورة نجاة سيد محمد الشماع الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب، والدكتورة لمياء حمودة الجارحي الأستاذ المساعد بقسم الجلدية والتناسلية بالكلية والدكتور محمد أسامة طموم المدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة وذلك في مجال العلوم الطبية، والدكتورة أميرة صلاح عاشور الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات في مجال الهندسة، إلى جانب الدكتورة نهال عاطف محمد صلاح الدين الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم الحاصلة على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية، والدكتور نادر المليجي الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب والحاصل على جائزة التميز في الأداء الجامعي.

وشمل التكريم الحاصلين على جائزة أفضل رسالة دكتوراه وهم الدكتورة شيماء محمد خطوة المدرس بكلية الصيدلة والدكتورة أميرة أسامة محمد المدرس بكلية الصيدلة وذلك في مجال العلوم الطبية، والدكتورة فيروز رمضان عبد البارئ المدرس بكلية التربية والدكتورة مي أسامة إبراهيم الأخصائية الاجتماعية بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية، والدكتور أيمن رمضان عطية الشرقاوي المدرس بكلية العلوم والدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز المدرس بكلية الزراعة في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، مضيفا أن التكريم شمل الحاصلين على جائزة أفضل رسالة ماجستير وهم رشا السعيد الشيخ المدرس المساعد بكلية الصيدلة والسيدة ندى نبيل مختار المدرس المساعد بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، وإسراء الحسيني أحمد معلم الرياضيات بوزارة التربية والتعليم وعمرو توني علي الباحث بقسم المناهج وطرق التدريس في مجال العلوم الإنسانية، ومحمود ابو المجد محمد سليم المدرس المساعد بكلية الزراعة والسيد إسماعيل عبد العزيز إسماعيل المدرس المساعد بكلية الهندسة في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية.