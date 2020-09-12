حبس المتهمين بالتسبب في مقتل صاحب شركة بالشيخ زايد

قررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، حبس ربة منزل وشقيقها ووالدتهما وشخص آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامهما بقتل صاحب شركة.

وتبين أن أسرة زوجة المتهم احتجزته داخل شقة سكنية بالشيخ زايد؛ بسبب خلافات زوجية بينه وبين ابنتهم، وأن الخلاف احتد بين الطرفين، وخشى المجنى عليه من أن يتعرض للاعتداء من قبل أفراد أسرة زوجته، فحاول الهرب منهم، بالقفز من شرفة المنزل؛ إلا أنه اختل توازنه فسقط على الأرض ولقى مصرعه فى الحال.

كما تبين أن المجني عليه أصيب بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسمه، ونزيف داخلي أدى إلى مصرعه.

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل، وشقيقها، ووالدتهما وشخص آخر يرتبط بعلاقة قرابة بهما، لاتهامهم باحتجاز زوج المتهمة، بسبب خلافات أسرية، داخل شقة بالشيخ زايد، مما أدى إلى سقوطه أثناء محاولة الهرب منهم ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.