السعودية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضبط قادما لأداء العمرة بدون تصريح

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح، لافتة إلى فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، تأتي تلك الإجراءات تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته.