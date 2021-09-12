الزمالك يقترب من حسم صفقتي السعيد ودونجا

يحاول مسؤولو اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك، الوصول لحل نهائي، لإنهاء صفقة ضم عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا من صفوف بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

ويأمل الزمالك في الساعات المقبلة، موافقة بيراميدز على تنفيذ الصفقة التبادلية بين الناديان والتي تتضمن انتقال الثنائي محمد عبدالغني ومصطفى فتحي لصفوف بيراميدز، مقابل انتقال عبدالله السعيد ودونجا إلى الزمالك، مع دفع مقابل مادي.

ويسعى الزمالك إلى توفير المبلغ المطلوب لاتمام الصفقة، بالإضافة لتوفير مقدم السعيد ودونجا والتي تبلغ 25% من قيمة مستحقات الموسم الأول لكل لاعب.

وكانت أشارت عدد من التقارير إلى نجاح الزمالك في الاتفاق مع اللاعبان على انتقالهما إلى الفريق مقابل حصول السعيد على 20 مليون جنيه في الموسم ، فيما يحصل دونجا على 12 مليون جنيه في الموسم.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الـ13 في تاريخه، بعد منافشة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي، انتهت بتتويج الأبيض بدرع الدوري.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن عن انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري العام يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل.