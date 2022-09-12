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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي و180 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 180 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: 18 بندقية آلية، و28 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و128 فردا محليا، و576 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و233 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات، التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام، في تنفيذ 61 ألف حكم قضائي.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 8 حوادث سرقات سيارات، 256 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 88 كليو مخدرات، و32 متهما ومراقبا هاربا، 18 متهما بالبلطجة، و381 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 5 منهم.