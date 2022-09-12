سيراميكا كليوباترا يعلن عن تعاقده مع ثنائي الأهلي خلال ساعات

تعاقد سيراميكا كليوباترا مع صفقة جديدة من صفوف النادي الأهلي بعدما نجح خلال الأسبوعين الماضيين في ضم المهاجم أحمد ياسر ريان من القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعاقد منذ أسبوعين مع المهاجم شادي حسين وضمه من سيراميكا كليوباترا الذي حصل في المقابل على خدمات أحمد ياسر ريان في صفقة تبادلية.

وأكد مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا، إنهاء التعاقد مع محمد شكري لاعب الأهلي، على سبيل البيع النهائي، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

واتفق مسؤولو الناديين على وضع بند في عقد شكري يعطي الأهلي الأولوية في شرائه من سيراميكا كليوباترا، مثلما حدث في صفقة أحمد ياسر ريان.

وكان محمد شكري يلعب على سبيل الإعارة مع سموحة، من الأهلي، خلال الموسم الماضي، وقدم أداءً جيدًا مع الفريق السكندري، ليعود إلى المارد الأحمر الذي بدوره قرر بيعه في سوق الانتقالات الحالي.