إيران تعلن تطوير طائرات دون طيار لضرب تل أبيب وحيفا

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قالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين، نقلاً عن قائد القوات البرية الإيرانية، إن طهران طورت طائرة دون طيار طويلة المدى مصصمة لضرب تل أبيب وحيفا.

وقال البريجادير جنرال كيومارس حيدري، إن الطائرة أطلق عليها "عرش-2"، وهي نسخة مطورة من الطائرة "عرش-1".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد اتهم إيران بعدم استغلال الفرصة الدبلوماسية الحاسمة التى تمثلت في المقترح الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي لعام، مشيرا إلى أن طهران "تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".

وقال لابيد في الاجتماع إن "إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران". مضيفا أن "الأمر لم ينته بعد".

وبحسب رئيس الوزراء "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، لكن هناك إشارات مشجعة".

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه أن إيران ستكون محور محادثات وفد إسرائيلي يترأسه لابيد توجه إلى في برلين.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد الذي يرافقه وفد من كبار المسؤولين الأمنيين، المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.