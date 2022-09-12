الولايات المتحدة تندد بالضربات الصاروخية الروسية على البنية التحتية لأوكرانيا

نددت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف القوات الروسية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ردا على تحرير الأراضي التي احتلتها في الشرق.



وكتبت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين - أن إطلاق روسيا صواريخ في محاولة لتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية جاء كرد واضح على تحرير أوكرانيا للمدن والقرى في الشرق.



وعلى صعيد متصل، أعلنت أوكرانيا اليوم مقتل وإصابة 14 مدنيا في مدينتي دونيتسك وخاركيف جراء هجمات روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين وأصابت 8 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف أنه حتى اليوم من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، وكان كيريلينكو قد أفاد في وقت سابق بأنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي الشامل، تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون ساكن من منطقة دونيتسك.



وفي السياق نفسه أعلن إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين في قصف روسي لأحد المباني السكنية.



وقال عبر تطبيق تليجرام إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا في منطقة نوفوبافارسكي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين وتدمير جزئي للمبنى، مشيرا إلى استعادة إمدادات المياه في خاركيف ليلا، وأن مترو الانفاق والنقل البري يعملان كالمعتاد.



جدير بالذكر أن القوات الروسية كانت قد أطلقت الليلة الماضية 11 صاروخ كروز، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الأوكرانية.