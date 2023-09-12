واصلت البورصة المصرية الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أسبوعين من المكاسب وتحقيق قمم تاريخية جديدة منذ تجاوز مستوى 18400 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 19144 نقطة.

وتعرض المؤشر الرئيسي لضغوط بيعية أمس وانخفض 1.53% ليغلق عند ادني مستوي في الجلسة 19278 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "نتعامل مع الأداء الحالى على أنه عمليات طبيعية لجني الأرباح بعد صعود كبير متواصل (1000 نقطة تقريبًا) في الخمس جلسات الماضية المتتالية، مسجلاً مستوى قياسي جديد عند 19676 نقطة".

وأضاف: "نُبقي على رؤيتنا الفنية بوضع مستويات حماية الأرباح عند أقل مستوى مسجل في جلسة أمس تبعًا لحالة كل سهم على حدة، ويقف مستوى الدعم القادم عند 19050 نقطة، يليه أقل مستوى في الأسبوع الماضي عند 18700 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بتخفيف مراكز الشراء بالهامش والالتزام بمستويات حماية الأرباح".