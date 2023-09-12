beIN Sports: وفاة عدد من اللاعبين في ليبيا بسبب إعصار دانيال

أعلنت شبكة قنوات «beIN Sports» القطرية عن وفاة عدد من اللاعبين لكرة القدم، في مدينة درنة بليبيا بسبب إعصار دانيال المدمر الذي ضرب البلاد.

وشهدت مدينة درنة شرق ليبيا، نكبة تاريخية هائلة، حيث دُمرت أجزاء كاملة منها وسوت مئات الأبنية بالأرض؛ نتيجة الإعصار دانيال المدمر، وكواحدة من أسوأ الكوارث البيئية في ليبيا والعالم العربي على الإطلاق.

وقالت الشبكة القطرية عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء:" أكّدت مصادر في مدينة درنة الليبية لـbeIN SPORTS وفاة عدد من اللاعبين متأثرين بالعاصفة التي ضربت البلاد".

وتعرضت ليبيا لكارثة هائلة أمس الإثنين، خاصة في المنطقة الشرقية ومدينة درنة بسبب الإعصار دانيال المدمر، الذي تسبب في انهيار بعض السدود مما أدى إلى تدمير واسع النطاق في المناطق السكنية ومصرع وفقدان الآلاف من الضحايا.

وتسبب الدمار الهائل في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، لم تعد الجهات الحكومية المختصة قادرة على حصرهم، فيما انتشرت صور كارثية ولقطات فيديو توضح انتشار الجثث فيما كان يُعتبر في الماضي شوارع وطرق بين حطام البيوت والسيارات والمنقولات.