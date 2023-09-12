استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة، كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وثبتت أسعار البطاطس عند 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 22 إلى 28 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 29 إلى 35 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

وتراوح سعر الليمون البلدى بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر أسعار التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومى ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

تراوحت أسعار الجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.