تراجع الدولار إلى أقل من 93 روبل للمرة الأولى منذ 18 أغسطس

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 93 روبل لأول مرة منذ 18 أغسطس الماضي، في جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل إلى ما دون 100 روبل لأول مرة منذ 28 يوليو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفى الوقت نفسه، تراجع سعر صرف اليوان إلى ما دون 13 روبل.

وعند 7:46 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع الدولار بنسبة 1.67%، ليصل إلى 93.49 روبل، وتراجع اليورو بنسبة 2.11% ليصل إلى 100.33 روبل، كما تراجع اليوان بنسبة 1.69% ليصل إلى 12.799 روبل.