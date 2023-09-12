أول تعليق من موديست بعد انضمامه للأهلي

عبر المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، المنضم حديثاً لصفوف الأهلي، عن سعادته بالانضمام للفريق وعن حماسه للعب المباراة الأولى بقميص الأحمر.

ونشر موديست عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": أنا ممتن وسعيد، ومتحمس وأني اتشرف بارتداء قميص الأهلي نادي القرن الأفريقي".

وأضاف مهاجم بروسيا دورتموند السابق: "فخور باكتشاف وبتواضع واحترام ثقافة النادي الأهلي، ومتأكد من أنها ستثيرني بشكل رياضي وإنساني وروحي، وأثق وأؤمن بتطوير نفسي في القارة الأفريقية".

وتابع الفرنسي: "بدأ أول عقد مهني لي مع النسور فريق نيس، والتجارب التي قمت بتخزينها منذ 16 عاماً تأخذني للأراضي المصرية، مع النسور نادي الأهلي العظيم ونادي القرن في أفريقيا، تبدأ قصتنا معًا والأن".

وواصل: "شكراً لجميع محبي ومعجبي النادي الأهلي على الترحيب الحار، لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب من أجلكم، سأفعل كل ما لدي لإعادة هذا الحب لكم".

واستمر: " وشكراً أيضاً لمدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي والموظفين والأشخاص في كل أرجاء النادي، أتطلع إلى الاجتماع والتعلم والترابط مع زملائي في الفريق".

وأتم: "أخيراً شكراً لوكيلي توتي الذي دعمني مراراً وتكراراً، ووجد لي مشروع يتكيف ويتوافق مع دوافعي". أعلن الأهلي مساء أمس الاثنين، تعاقده مع موديست الذي لعب في صفوف بروسيا دورتموند وكولن في وقت سابق، حيث أنضم للأحمر في صفقة انتقال حر.

ويعد موديست ثالث صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعاقد مع إمام عاشور من مييتلاند الدنماركي، ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، 15 سبتمبر، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.