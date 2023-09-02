رئيس جامعة حلوان: الاهتمام بتعزيز الأنشطة جزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي

أكد السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ووصف الاتحادات الطلابية بأنها مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأشار قنديل، بتنظيم إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الذي تنظمه جامعة حلوان، إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بتجربته كطالب مشارك في الأنشطة الطلابية، وأكد أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير.

كما أوصى الطلاب بنقل الطاقة الإيجابية لزملائهم والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، منوها بأن الهدف الرئيسي للاتحادات الطلابية هو رصد المشكلات والمساهمة في حلها بالتعاون مع الإدارة.

ومن جانبه قال حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه لأول مرة تشارك الجامعات الأهلية والخاصة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مضيفا أن فعاليات الملتقى تساهم في توطيد العلاقات بين رؤساء ونواب اتحاد طلاب الجامعات المصرية وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية وحرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية، كما يسعى الملتقى إلى تقديم اقتراحات مبتكرة فيما يخص الأنشطة الطلابية والابتكار والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأكد كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتطوير مهارات الكوادر الشبابية، والتأكيد على الاهتمام بالمبادرات الشبابية الإبداعية، لتوجيه الشباب نحو مسارات قيادية هادفة، وتجهيزهم لتولي المناصب القيادية، كما أكد أن الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.

واستكمل حديثه: "إننا نجتمع اليوم مع طلاب الاتحادات لوضع الخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، وأن هذا الملتقى يمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مبتكرة بهدف تعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب للمساهمة الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، وزيادة الوعي بمفهوم التنمية المستدامة".