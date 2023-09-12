 الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة.. وزير ليبي يتوقع وصول قتلى إعصار دانيال لـ10 آلاف - بوابة الشروق
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الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة.. وزير ليبي يتوقع وصول قتلى إعصار دانيال لـ10 آلاف

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:54 م

أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل، أن الحكومة أحصت ما يزيد عن ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، نتيجة السيول التي حدثت شرقي البلاد.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تلفزيونية، إن الاتصال انقطع مع مستشفيات درنة، مما تطلب خطة عاجلة، متوقعا أن يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

وأضاف أن صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة، مرجحًا أن "تكون السيول والفيضانات ناجمة عن انهيار سدين في درنة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة دانيال.


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