500 طالب وافد يؤدون اختبارات اللغة العربية بالجامع الأزهر



أدى اليوم ٥٠٠ طالب وافد، اختبارات تخصص مادة اللغة العربية بالجامع الأزهر، إذ تعتبر أحد التخصصات الخمسة بالبرنامج العلمي النوعي للوافدين التي تُدرَس في الجامع.

وتفقد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، قاعات الامتحان، مبديًا اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتحقق من تجهيز القاعات وتوفير كل المستلزمات الضرورية.

ووفق بيان أصدره الجامع الأزهر التقى عودة بعدد من الطلاب، مستمعًا إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الاختبارات، مؤكدًا أهمية اللغة العربية كوسيلة لفهم النصوص الدينية والثقافية، مشددًا على ضرورة اتقانها في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.

من جهتهم، أعرب الطلاب عن ارتياحهم لمحتوى الأسئلة، معتبرين أنها تعكس ما تم دراسته بشكل دقيق، مؤكدين أنهم استفادوا من المناهج الدراسية التي أعدت بعناية، والتي ساعدتهم في تعزيز مهاراتهم اللغوية، وتعزيز هويتهم الثقافية، وأن الدراسة في الأزهر تمنحهم الفرصة للغوص في عمق التراث العربي والإسلامي.

وبدوره أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات خطوة مهمة في مسيرة الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن تجربة البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر لم تقتصر فيها الدراسة على اللغة العربية فقط، بل تناولت أيضًا الجوانب الدينية التي تعزز من فهمهم لأمور دينهم وفهم معاني آي الذِكر الحكيم.