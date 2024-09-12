الخارجية الروسية تؤكد تنفيذ محطة أكويو النووية في تركيا رغم العقبات الغربية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الخميس، إن روسيا على ثقة من إتمام مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا في الإطار الزمني المتفق عليه رغم العوائق التي تفرضها الشركات الغربية.

وأوضح جروشكو أن مشروع محطة أكويو للطاقة النووية يعتبر أحد أهم المشاريع في إطار التعاون الروسي التركي متبادل المنفعة في المجال الاقتصادي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جروشكو "لا شك في أن موسكو ستنفذ المشروع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بغض النظر عن العقبات التي يحاول حراس "أمن الطاقة العالمي الغربيون خلقها لها".

وكانت مؤسسة "روساتوم" الروسية قد أفادت، في أواخر يوليو الماضي، بأن تركيب أنظمة المراقبة والتحكم لمحطة المفاعل قد بدأ في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة "أكويو" للطاقة النووية التركية، والتي يتم بناؤها بمشاركة روسية.