سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مكتب المدعي العام لولاية سينالوا المكسيكية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات بين عصابات مخدرات متنافسة عقب إلقاءالشرطة القبض على أحد أباطرة المخدرات في مدينة كولياكان الواقعة شمال غربي المكسيك.

وأوضح المكتب، في بيان أمس الأربعاء، أن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا بأعيرة نارية، وتم اختطاف 14 آخرين.

وجرى نقل إسماعيل "إل مايو" زامبادا، أحد زعماء عصابة المخدرات في سينالوا، إلى الولايات المتحدة ضد إرادته من جانب أحد منافسيه في نهاية يوليو.

وأفادت معلومات رسمية بأن خواكين جوزمان لوبيز، نجل خواكين "إل تشابو" جوزمان لويرا المسجون في أمريكا، أبرم في وقت سابق صفقة مع وزارة العدل الأمريكية لتسليم زامبادا إليها.

ووصل الاثنان إلى الولايات المتحدة في نفس الوقت على متن طائرة خاصة وألقي القبض عليهما من جانب الشرطة.

والآن اندلعت حرب عصابات في سينالوا بين الفصيلين المتنافسين في كارتل المخدرات بقيادة ورثة زامبادا وأبناء "إل تشابو".

وقام ما يُشتبه في أنهم أفراد عصابات بإغلاق الطرق في مدينة كولياكان بشاحنات مشتعلة. كما تعرض أيضا مواطنون عاديون للهجوم أو حوصروا في تبادل إطلاق النار، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وتم إرسال نحو 100 جندي ومروحيات وطائرات مقاتلة مزودة بالمدفعية إلى المنطقة.