قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال المستمر لمدارس غزة

أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى، من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى موظفين أمميين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، نقلته وكالة «قنا»، أن هذه المجزرة المرعبة تمثل أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وجددت الوزارة مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين؛ لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين.

وشددت الوزارة على أن حماية الأرواح البريئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، والمحافظة على ما تبقى من البنية التحتية في قطاع غزة، يتطلب جهودا إقليمية ودولية مضاعفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فورا.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.