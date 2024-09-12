استئناف عملية إنقاذ الناقلة سونيون في البحر الأحمر خلال أيام

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قالت مصادر بحرية، اليوم الخميس، إن خبراء سيستأنفون هذا الأسبوع عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ الناقلة سونيون التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر الشهر الماضي ولا تزال تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.

وأوقفت الشركات، التي شاركت في قطر الناقلة في البداية، هذه العملية لأنها اعتبرتها غير آمنة.

وتعرضت الناقلة المسجلة في اليونان للهجوم وانقطعت عنها الكهرباء واندلعت فيها النيران في 21 أغسطس.

وقال مسئولون إن عملية القطر ستكون حساسة جدا لأن الناقلة محملة بالكامل ولأسباب أخرى، وفقاً لوكالة رويترز.

وأي تسرب قد يكون الأكبر من نوعه من سفينة في التاريخ المسجل وربما يسبب كارثة بيئية في منطقة يعتبر دخولها خطرا جدا.

وفجر الحوثيون أيضا عبوات ناسفة على الناقلة بعد الهجوم مما أدى إلى اندلاع المزيد من الحرائق، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أية متفجرات أخرى.

وقال أحد المصادر، إن المنطقة يوجد بها بالفعل قاطرتان على الأقل مملوكتان لشركة إنقاذ في اليونان وستعملان على عملية القطر.

وأضاف مصدر آخر: يوجد خطة عمل وهناك تقدم، ومن المتوقع أن تبدأ عملية القطر خلال اليومين المقبلين.

وتم إجلاء طاقم السفينة، كما تتواصل اليونان مع السعودية طلبا للمساعدة.

وقالت جماعة الحوثي، إنها ستسمح لفرق الإنقاذ بسحب السفينة إلى بر الأمان.

وأكد مسئول في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) اليوم الخميس أن المهمة ستحمي السفن المشاركة في القطر وستراقب العملية بالكامل.

وقال أحد المصادر، إن هناك فرقاطتين إحداهما فرنسية والأخرى يونانية، تشاركان في أسبيدس، في المنطقة بالفعل.