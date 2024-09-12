الداخلية تستضيف المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

استضافت وزارة الداخلية المصرية "المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية"، بمقر قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة على مدار يومين، بمشاركة عدد من ممثلي (وزارات الداخلية العربية - البرلمان العربي - المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون - الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

وجرت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وخطط تنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمني، وآليات تنمية قدرات العاملين في هذا المجال.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان؛ للإضطلاع على التجربة المصرية في إدارة المؤسسات العقابية التي تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم؛ لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.

وتركت الزيارة، أثرا طيبا لدى الوفد الزائر، وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء.

ويأتي تنظيم وزارة الداخلية المصرية للمؤتمر للسنة الثالثة على التوالي في إطار اهتمام الوزارة بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ودعمها وحمايتها وتنفيذها في المجالات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الداخلية بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة، وفي ضوء التعاون المثمر والبنًّاء بين وزارات الداخلية بالدول العربية ولمقاربة أطر التعامل في هذا الشأن.