5 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون ومخيم جباليا

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ففي مخيم جباليا، استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي حي الزيتون، استشهد شخصان وأصيب عدد أخر جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد 41020 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.