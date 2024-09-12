4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في خان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين اليوم الخميس، وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع لوكالة «وفا»، بأن 4 مواطنين بينهم شقيقان استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ342 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و118 شهيدًا، و95 ألفًا و125 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.