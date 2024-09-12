علي الطيب يعتذر لأبطال مسلسل عمر أفندي: كلامي عتاب وهزار

تراجع الفنان علي الطيب عن هجومه الذي شنه على فريق عمل مسلسل "عمر أفندي" بسبب استخدامهم لإفيه "حاجة 13 خالص" الذي سبق وأن استخدمه في مسلسله "أهو دا اللي صار"، واعتبره سببًا في نجاح العمل.

واعتذر الطيب عبر حسابه الرسمي في موقع الفيسبوك قائلا: "تم حذف البوست السابق، والأسباب هي أنني قد أكون عبرت بشكل قد يزعج زملائي مما كتبته، لكنهم زعلوني لأنهم لم يذكروا في أي برنامج أو لقاء أنهم اقتبسوا الإفيه من وديع البساطي في مسلسل "أهو دا اللي صار".

واعترف: "الإفيه موجود فعلاً في مصر منذ فترة، وليس أنا من اخترعته، لكن كل ممثل يبذل جهدًا لتجسيد شخصيته بشكل حقيقي وليس مجرد كلمات على ورق، وكان هذا جزءًا من مجهودي أثناء تحضير الشخصية في المسلسل، بعد أن عرضت بعض المصطلحات على الأستاذ السيناريست عبد الرحيم كمال والأستاذ حاتم علي رحمه الله، اخترنا ما يتناسب مع الشخصية التي تعبر عن شخصيته، وتم توظيفه في الحوار بشكل مناسب و منطقي للمشاهد من الأستاذ عبد الرحيم. وتم عرض المسلسل وكتب لنا القبول في قلوبكم، ونجح المسلسل واشتهرت شخصية وديع البساطي بمصطلحاتها التي كانت جديدة على الجمهور، رغم أن الجملة لها أصل ومعنى وتم توضيحه في المسلسل".

وأضاف: أظن أننا في مهنة واحدة، ونفهم عمل بعضنا جيدًا، لا يمكن أن أتعامل مع عمل فني أو نص وأكتشف أن هناك جملة أو مصطلح مشهور لزميل لي، نجح به، وأكرره أو أتجاهل مجهوده. هو وصناع العمل يستحقون الاحترام لنجاحهم، ومن حق كل فنان أن يسعى ليقدم شخصية جميلة ويستمتع بأدائها المشاهد. التميز سيكون في الاختلاف والاجتهاد وليس الاستسهال.

واستطرد علي الطيب: لنفترض أنني استخدمت مصطلحًا يخص شخصية فنية لعبها زميل ولم أشاهده أو لم ينبهني أحد، فيجب علي بعد عرض المسلسل، وبعد معرفة المعلومة، أن أوضح في أي لقاء أو برنامج أنه تم الاقتباس من العمل الفني السابق. وفي هذه الحالة، لن يكون لي حق الزعل وأفهمها تجاهل من زملائي، لأنني لم أفهم الأمر غير ذلك. ومن يعرفني جيدًا يعلم أنني دائمًا أفرح لنجاح زملائي من قلبي، ولم أسبق وناقشت تفاصيل مماثلة، ولكن لو لم يكن الأمر يخصني، كنت سأقول كلمة حق في حق الزميل الذي سبق ونجح بشخصيته ومصطلحاتها التي وصلت للجمهور بفضل الله.

ووجه اتهامًا لرجال الصحافة قائلاً: أهم من كل ذلك أنني اكتشفت أن بعض الصحفيين سيحولون الموضوع إلى مشكلة ويكبرون الأمر بيني وبين حاتم وأبو سريع وآية، ونحن بيننا كل خير وصداقة وأخوة، وربنا يعلم أنهم غاليين عندي، لكن شعرت أنه ليس من الضروري أن يكون زعلي من تجاهلهم يفرق معهم. لذلك لم أحب أن يتسع الموضوع ويأخذ اتجاهًا غير لطيف، وطلبت من الشباب المسؤولين عن الصفحة حذف البوست لأن العتاب والهزار قد يتحولان إلى جدل. وسأكتب منشورًا أوضح فيه الموقف وأدعو الله ألا يكون هناك زعل أو مشاكل، وعلى رأي البساطي: "الفنان أناني وليس عيبًا".

جدير بالذكر أن الفنان علي الطيب سخر من النجاح الذي حققه فريق عمل مسلسل "عمر أفندي" في منشوره المحذوف، وتم تداول منشوره على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف كثير من متابعي حسابه المنشور المحذوف بأنه غير موفق.

يشار إلى أن مسلسل "عمر أفندي" تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وبطولة أحمد حاتم، وآية سماحة، ورانيا يوسف، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وأحمد سلطان، ومحمد رضوان، ومحمد عبد العظيم، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين.