الدفاع الجوي الروسي يسقط تسع مسيرات أوكرانية متجهة نحو موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسي دمرت تسع طائرات مسيّرة أوكرانية حاولت استهداف العاصمة الروسية، فجر اليوم الجمعة.





وقال سوبيانين في بيان عبر قناته على "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع دمرت مسيّرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. وتعمل فرق الطوارئ حاليا في مواقع سقوط الحطام".



وأضاف لاحقا أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لهجوم جديد شمل سبع طائرات مسيّرة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع مسيّرات تم إسقاطها.

وتوجه القوات الأوكرانية ضربات بالطائرات المسيرة على المنشآت المدنية والتجمعات السكانية السلمية في المناطق الروسية بشكل يومي.

وردا على ذلك، تضرب القوات الروسية مواقع تمركز الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك مراكز التجنيد الإقليمية، ومنشآت الطاقة، والصناعات الدفاعية، والإدارة العسكرية والاتصالات. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش الروسي لا يستهدف المنازل السكنية والمنشآت المدنية.