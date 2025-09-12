وزير الخارجية الأمريكية يزور إسرائيل لإظهار دعم بلاده لها قبل اجتماع أممي حول إنشاء دولة فلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، في إظهار لدعم بلاده لها قبل أن تجتمع الأمم المتحدة لما يُتوقع أن يكون نقاشًا مثيرًا للجدل حول إنشاء دولة فلسطينية.

ورغم التوترات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب هجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر، سيصل روبيو إلى إسرائيل يوم الأحد في زيارة تستمر لمدة يومين.

ومن المتوقع أن يزور روبيو موقعا أثريا مثيرا للجدل في القدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بها كعاصمة للدولة المحتملة.

وسيلتقي روبيو اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء قطر، الذي أدانت بلاده إلى جانب العديد من الدول الأخرى في العالم العربي استهداف إسرائيل لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقطع هجوم إسرائيل آمال ترامب في تأمين صفقة سلام أوسع للشرق الأوسط، حيث اتحد حكام السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر جميعًا في إظهار غضبهم ضد إسرائيل.

ونأى ترامب بنفسه عن الهجوم، قائلاً إنه "لن يدفع أهداف إسرائيل أو أمريكا قدما" وقد وعد قطر بأنه لن تتكرر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو: "سينقل أولويات أمريكا في الصراع الإسرائيلي-الحمساوي وقضايا أوسع تتعلق بأمن الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بالأمن الإسرائيلي مع التركيز على التزام إدارة ترامب "بالتصدي للإجراءات المناهضة لإسرائيل ومن بين ذلك الاعتراف المنفرد بدولة فلسطينية."