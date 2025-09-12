أحد صائدي تمساح شاطئ أبو تلات: همي كان حماية المصطافين دون التفكير في حجمه

شهد شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية واقعة غير مألوفة، بعدما فوجئ المصطافون بظهور تمساح نيلي صغير داخل المياه، ما أثار حالة من الذعر قبل أن يتمكّن الغطاسون والمنقذون من الإمساك به والسيطرة على الموقف.

وقال محمود رجب، أحد المشاركين في عملية الاصطياد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه قبل العصر كان متواجدًا على الشاطئ، وفوجئ بزميله الغطاس أحمد السفروت ينزل مسرعًا إلى المياه وهو يصرخ بأن هناك تمساحًا بعد استغاثة عدد من المصطافين.

وأضاف رجب أن أحمد كان أول من قفز للبحث عن التمساح وسط الزحام، ثم لحقه ومعه شوال للتعامل مع أي خطر يهدد الناس، مؤكدًا: "لم أفكر في حجمه أو تفاصيله، كان همي فقط إبعاد الخطر عن المصطافين".

وأوضح رجب أن التمساح ظل يظهر ويختفي على مدى نصف ساعة داخل المياه، حتى تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.

وأشار إلى أنهم اعتادوا على ظهور كائنات بحرية مثل القناديل أو السلاحف، لكن وجود تمساح في مياه البحر كان شيئًا غريبًا وغير متوقع، مشيرًا إلى أنه جرى تسليمه رسميًا إلى جهاز شؤون البيئة بقسم شرطة الدخيلة، ومن ثم نُقل إلى حديقة الحيوان لإيداعه في بيئة مناسبة.