محافظ أسيوط: نستهدف التمكين الاقتصادي من خلال مشروع سبل عيش المرأة في صعيد مصر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المشروعات والبرامج التنموية التي تستهدف دعم المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين سبل المعيشة، وتنمية المهارات، وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، بالتعاون مع المؤسسات والجهات التنموية الدولية والمجتمع المدني.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان اليوم السبت، أن إدارة التعاون الدولي بالمحافظة برئاسة الدكتورة فاطمة عايد، تابعت على مدار يومين زيارة وفدًا من سفارة سويسرا بالقاهرة ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية؛ لمتابعة أنشطة مشروع "سبل عيش المرأة في صعيد مصر"، الذي تنفذه جمعية عطاء بلا حدود بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، بحضور الدكتورة الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وولاء سليمان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن.

وضم الوفد كلا من "لوكا إيتر، رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة، وسارة الطويل، مدير البرنامج الوطني بمكتب التعاون الدولي بالسفارة، وممثلي مؤسسة ساويرس: ناهد يسري، والدكتور سامي عبد الرحيم، ومحمد لطفي، وسلمى يسري، ومايكل جمال، يرافقهم نصر الدين حمدي، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود، وفريق المشروع".

وشملت فعاليات اليوم الأول أنشطة الحماية الاجتماعية ضمن "باب أمل 4"، وزيارة مجموعات الادخار والتثقيف المالي، وتنفيذ جلسات للتوعية بالتمكين الاجتماعي، بجانب زيارات ميدانية للأسر المستفيدة بقرية عرب مطير بمركز الفتح.

كما تضمن اليوم الثاني زيارة برامج التدريب الفني والتمكين الاقتصادي للشباب ضمن "بناء 3"، واللقاء مع عدد من الخريجين الذين حصلوا على فرص عمل للتعرف على تجاربهم وأثر التدريب في تأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أهمية قياس النتائج الفعلية للمشروعات وتعزيز الشراكات التنموية.

واختتمت الزيارة بجولة في دير درنكة، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة أسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة.