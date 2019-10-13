تقليص تشغيل أكبر منجم للنحاس في الإكوادور بسبب الاحتجاجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلصت السلطات في الإكوادور تشغيل أكبر منجم للنحاس في البلاد كإجراء احترازي، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لإنهاء الحكومة لدعم الوقود.

وقالت الشركة المالكة لمنجم "إكوا كورينتي إس إيه" في بيان إن العمليات ستعود لطبيعتها فور استقرار الوضع الداخلي في البلاد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن الشركة تبنت هذا الإجراء بهدف ضمان سلامة عمالها خاصة أولئك الذين يسافرون بشكل يومي من أماكن إقامتهم إلى مقر العمليات.

وحث الرئيس الإكوادوري لينين مورينو أمس الجمعة زعماء السكان الأصليين على التفاوض مباشرة معه مع اندلاع مظاهرات هزت العاصمة كيتو.

وقال مورينو في خطاب تليفزيوني "البلاد تحتاج إلى الهدوء".

ودعا الرئيس زعماء المتظاهرين من السكان الأصليين إلى مناقشة قرار الحكومة برفع دعم الوقود الذي دام 40 عامًا، والذي أثار موجة الاحتجاجات قبل 9 أيام.