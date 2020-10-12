تامر حسني يتعاون مع إسلام زكي في أغنية قد الفراق

يتعاون الفنان تامر حسني مع الملحن إسلام زكي في أغنية جديدة بعنوان "قد الفراق"، والتي ستكون ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "خليك فولاذي".

"قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس إسلام زكي.

وروج الفنان تامر حسني، لألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي"، عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر بوستر الألبوم وهو يقف على خشبة المسرح بإحدى حفلاته الغنائية، ويقف جمهوره أمامه وعلق: "ألبوم خليك فولاذي خلال أيام إن شاء الله".

ويتعاون حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبد المنعم، وأحمد زعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، وأحمد حسن راؤول، إلى جانب أغاني من كلماته وألحانه.