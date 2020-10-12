هيونداي تدرس استدعاء السيارة كونا الكهربائية بعد تقارير عن حوادث اشتعال النار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور دراسة إمكانية توسيع نطاق استدعاء السيارات الكهربائية طراز كونا على مستوى العالم بعد عدة تقارير عن حوادث اشتعال النار في عدد منها.

وقالت الشركة في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إنها في المرحلة الأخيرة من مراجعة الموقف وإصدار قرار استدعاء بالتنسيق مع إدارة السلامة المرورية والطرق السريعة الأمريكية في الوقت الراهن وإمكانية توسيع نطاق القرار ليتم استدعاء السيارة على مستوى العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه المشكلة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه هيونداي موتور إلى الحصول على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية، مضيفة أن شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى مثل تسلا وبورشه وإن.آي.أو وأودي نفذت عمليات استدعاء للسيارات الكهربائية في الماضي بسبب حوادث اشتعال النار فيها أيضا.

وقالت هيونداي إنها "تراجع ملف السيارة كونا إلكتريك في ضوء الاشتراطات الدولية لعمليات الاستدعاء بسبب عوامل السلامة وأنها ستعلن عن عملية الاستدعاء سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولة ما مع العمل بشكل بوثيق مع السلطات المحلية" في كل دولة بشأن هذه المشكلة.

كانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن هيونداي تعتزم استدعاء 77 ألف سيارة كهربائية طراز كونا على مستوى العالم وهي السيارات التي تم إنتاجها خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2017 حتى آذار/مارس 2020.

يذكر أنه تم تسجيل حوالي 16 حالة اشتعال نار في سيارات كونا الكهربائية على مستوى العالم منها حوادث في كندا وأستراليا خلال العام الماضي بحسب يونهاب. ومن الحوادث، حادث اشتعال النار في سيارة كونا كهربائية كانت متوقفة في ساحة انتظار تحت الأرض في مدينة دايجو الكورية الجنوبية.

وتعتزم هيونداي بدء استدعاء 25564 سيارة كونا كهربائية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل. وتقول السلطات الكورية إن خلل في أحد فواصل البطارية يؤدي إلى اشتعال النار، في حين تنفي شركة إل.جي شيم الكورية الجنوبية الموردة لبطاريات السيارة الكهربائية كونا وجود أي عيب في بطارياتها.