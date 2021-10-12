السنغال تهزم ناميبيا وتتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات المونديال

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بلغ المنتخب السنغالي المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تغلبه على نظيره الناميبي 3 /1 اليوم الثلاثاء في جوهانسبرج ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق منتخب السنغال فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة وتوقف رصيد ناميبيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

ولن يتمكن أي فريق في المجموعة من معادلة عدد نقاط المنتخب السنغالي مع تبقي ثلاث مباريات للكونغو وتوجو في هذه المرحلة من التصفيات مقابل مباراتين للسنغال وناميبيا.

وتقمص فامارا دييدهيو دور البطولة في المنتخب السنغالي بتسجيله الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 22 و51 و84 وتكفل بيتر شالوليلي بتسجيل الهدف الوحيد لناميبيا في الدقيقة 27.