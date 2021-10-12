الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين في محافظات رام الله والخليل وقلقيلية ونابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر في رام الله، إنه جرى اعتقال أسيرين محررين وهما موسى محمد لدادوة (35 عاما) من بلدة أبو شخيدم، وقسام مجد البرغوثي من بلدة كوبر، مشيرة إلى اعتقالهما بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزليهما وفتشتهما.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من ضمنهم الأسيران المحرران قسام موسى الحلايقة، وعبد الله زايد الحلايقة من بلدة الشيوخ بينما تم اعتقال الشقيقين عبد الله وسيف أحمد خليل (25 عاما) و(22 عاما) من منطقة صافا شمال بلدة بيت أمر.

وفي محافظة قلقيلية شمال غرب الضفة اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين وهم مأمون وحازم ومحمد قاطش.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال المواطن الفلسطيني هشام الدويكات من بلدة بيتا.