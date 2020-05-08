شن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجومًا استهدف مواقعًا تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش تمكنوا خلال الهجوم من إلحاق خسائر مادية للميليشيا وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للميليشيا على امتداد الجبهات وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.