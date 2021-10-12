مستشارة بالصحة العالمية: مؤشرات جيدة لقرب انتهاء الموجة الرابعة في مصر

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك انخفاضًا تدريجيًّا في أعداد الإصابة والوفيات على مستوى العالم بفيروس كورونا منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت، مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا بنسبة 20% في الحالات في 19 دولة من دول إقليم شرق المتوسط الـ22.

وأوضحت أن هذه الأرقام ثمثّل مؤشرات جيدة لقرب انتهاء الموجة الرابعة في مصر، مشيرة إلى أنّ هذه الموجة لم تختلف عما سبق لكن المختلف هذه المرة يتمثل في المتحورات التي تسبب الإصابة.

وأشارت إلى أنّ هناك الكثير من الدول التي شهدت حالات حرجة لكن بنسبة تصل إلى 5%، بينما أكثر من 90% من حالات الإصابة خفيفة وأغراضها بسيطة.

وشدّدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والإقامة في مكان بتهوية جيدة، ناصحة أيضًا بأن يكون هناك شخص واحد فقط هو من يجب يتعامل مع مريض كورونا، ويجب عزله في أضيق نطاق.