مجلس «النقد الدولي» يدعم جورجيفا بعد مراجعة مزاعم التلاعب بالبيانات

وزيرة الخزانة الأمريكية: سنراقب عن كثب الصندوق لضمان مصداقية البيانات



عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، عن دعمه الكامل للمديرة العامة كريستالينا جورجيفا بعد مراجعة المزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين.

إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أبلغت جورجيفا بأنها ستراقب عن كثب متابعة صندوق النقد الدولي وتقييم أي حقائق أو نتائج جديدة، داعية إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في الصندوق.

وأصدر مجلس الصندوق، الذي يضم 24 عضوا، بيانين مطولين منفصلين بعد اجتماعات مطولة استمرت أسبوعا بشأن تصرفات جورجيفا عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، وهو ما ألقى بظلال من الشك على استمرار قيادتها للصندوق.