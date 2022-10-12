رينو تجري مباحثات لخفض حصتها في نيسان إلى 15%

تجرى شركة نيسان موتور اليابانية وشريكتها رينو الفرنسية لصناعة السيارات مباحثات لخفض حصة رينو في الشركة اليابانية من 43% حاليا إلى 15%، بحسب ما قاله مصدر على صلة بالأمر اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن نيسان تسيطر على حصة تقدر بـ15% في رينو. وعلى الرغم من أن الشراكة بينهما الممتدة منذ عقود أدت لتشكيل واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، فإن نيسان تسعى لاعادة تنظيم ما تعتبره هيكلا غير متساو وغير متوازن.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن رينو تفضل خفض حصتها في نيسان، بشرط أن تشارك نيسان، وميتسوبيشي موتور كورب، الشريك الآخر في التحالف ثلاثي الأطراف، في شركة سيارات كهربائية جديدة تسعى الشركة الفرنسية لتأسيسها.

ومن المتوقع أن يعلن تحالف الشركتين الفرنسية واليابانية عن هيكل رأس مالي جديد له، كما سوف يتم الاعلان عن تفاصيل شركة السيارات الكهربائية الجديدة في منتصف نوفمبر المقبل، وفقا لما قاله المصدر.

ويذكر أنه تم تأسيس التحالف بين رينو ونيسان عام 1999، وكان يقوده كارلوس غصن، الذي تم إلقاء القبض عليه بسبب مخالفات مالية عام 2018.