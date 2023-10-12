إسرائيل: عودة المياه والكهرباء لقطاع غزة مرتبطة بعودة الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن استئناف الخدمات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة مرتبط بالافراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتب كاتس عبر منصة إكس "تويتر سابقا" أنه لن يتم إعادة الكهرباء أو المياه، كما لن يتم السماح بدخول شاحنة وقود حتى تتم عودة الرهائن إلى الوطن.

وأضاف أن أنه سوف تكون هناك بوادر إنسانية فقط في مقابل بوادر إنسانية، محذرا من أنه لا ينبغي لأي شخص أن "يعظ إسرائيل" بشأن الاخلاق.

ويذكر أن حركة حماس شنت هجوما على إسرائيل السبت الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في بلدات حدودية إسرائيلية وحفل موسيقي. وتم احتجاز نحو 150 شخصا كرهائن في قطاع غزة.

وبعد ذلك، أعلنت إسرائيل إغلاق قطاع غزة. مع ذلك أشار الجيش إلى أن حركة حماس دمرت المعابر إلى المنطقة الساحلية.

وردت إسرائيل على هجوم يوم السبت بقصف جوي عنيف على قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية، فإن أكثر من 1200 شخص قتلوا وأصيب نحو 5800 آخرين.