قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تفرض رقابة صارمة على أموال إيرانية قيمتها ستة مليارات دولارات منقولة من حساب بنكي بكوريا الجنوبية إلى آخر في قطر ضمن اتفاق لتبادل الأسرى في وقت سابق هذا العام.

وذكر بلينكن، خلال حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن الأموال لم تُنفق أو تُسحب حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز".

كان وزير الخارجية القطري، الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن الشهر الماضي، عن حسم وإنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتحويل أرصدة إيران من كوريا الجنوبية إلى بنوك قطر.

وسمح اتفاق تبادل السجناء، الذي توسطت فيه قطر وأُعلن عنه في العاشر من أغسطس الماضي، بمغادرة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر وإطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

ومن بين الأمريكيين مزدوجي الجنسية الذين أفرج عنهم بموجب الاتفاق سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) وهما من رجال الأعمال إضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً. ولم يتم الكشف عن هوية الرابع والخامس.

وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين يقولون إن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يدفع في الواقع فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين، بينما دافع البيت الأبيض عن الاتفاق.