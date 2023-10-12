الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 338 ألفا من سكان قطاع غزة

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بنزوح أكثر من 338 ألف شخص من سكان قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شئون المساعدات الإنسانية "اوتشا" ، في بيان، إن النزوح الجماعي يستمر في جميع أنحاء قطاع غزة، وارتفع بنسبة 30% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الآن إلى 338 ألفا و934 شخصا.

وذكر البيان أن أكثر من ثلثي النازحين يعيشون في 92 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيما لجأ 14 ألفا و837 نازحًا إلى 18 مدرسة حكومية.

وحسب البيان، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 105 آلاف و500 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم، وفي كنيسة في مدينة غزة وغيرها من المرافق، ولا يزال حوالي 3000 فلسطيني في غزة نازحين بسبب هجمات إسرائيلية قبل جوالات القتال الحالية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس طوفان الأقصى.