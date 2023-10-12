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مستشار ألمانيا يؤكد تضامن بلاده الكامل مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:18 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:18 م

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس التضامن الكامل من جانب ألمانيا، مع إسرائيل بعد الهجوم الذي تعرضت له من حركة حماس.

وقال شولتس، اليوم في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "في هذه اللحظة لا يوجد بالنسبة لألمانيا سوى مكان واحد فقط، وهو المكان بجانب إسرائيل".

وأضاف المستشار الألماني: "إننا نعني ذلك عندما نقول: أمن إسرائيل مصلحة وطنية ألمانية".

وأكد المستشار: "إسرائيل لها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ومواطناتها ومواطنيها ضد هذا الهجوم الهمجي".

وأضاف: "يجب استعادة الأمن داخل إسرائيل، ولهذا السبب يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها".

وفي الوقت ذاته، أعرب المستشار عن تأثره، وقال: "قلوبنا مثقلة بالمعاناة الكبيرة التي جلبتها المقاومة والكراهية وازدراء الإنسانية إلى بلدكم إسرائيل، نحن ندين هجوم حماس بأشد عبارات الإدانة جميعها".

وبرر شولتس، الالتزام تجاه إسرائيل بالماضي الألماني، وقال: "تاريخنا ومسئوليتنا الناجمة عن فترة المحرقة هولوكوست تجعل الدفاع عن وجود دولة إسرائيل وأمنها مهمة دائمة بالنسبة لنا، هذه المسئولية تقودنا".

يذكر أنه تم مقتل نحو 6 ملايين يهودي على الأقل خلال فترة الحكم النازي بألمانيا.

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