مستشار ألمانيا يؤكد تضامن بلاده الكامل مع إسرائيل

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس التضامن الكامل من جانب ألمانيا، مع إسرائيل بعد الهجوم الذي تعرضت له من حركة حماس.
وقال شولتس، اليوم في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "في هذه اللحظة لا يوجد بالنسبة لألمانيا سوى مكان واحد فقط، وهو المكان بجانب إسرائيل".
وأضاف المستشار الألماني: "إننا نعني ذلك عندما نقول: أمن إسرائيل مصلحة وطنية ألمانية".
وأكد المستشار: "إسرائيل لها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ومواطناتها ومواطنيها ضد هذا الهجوم الهمجي".
وأضاف: "يجب استعادة الأمن داخل إسرائيل، ولهذا السبب يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها".
وفي الوقت ذاته، أعرب المستشار عن تأثره، وقال: "قلوبنا مثقلة بالمعاناة الكبيرة التي جلبتها المقاومة والكراهية وازدراء الإنسانية إلى بلدكم إسرائيل، نحن ندين هجوم حماس بأشد عبارات الإدانة جميعها".
وبرر شولتس، الالتزام تجاه إسرائيل بالماضي الألماني، وقال: "تاريخنا ومسئوليتنا الناجمة عن فترة المحرقة هولوكوست تجعل الدفاع عن وجود دولة إسرائيل وأمنها مهمة دائمة بالنسبة لنا، هذه المسئولية تقودنا".
يذكر أنه تم مقتل نحو 6 ملايين يهودي على الأقل خلال فترة الحكم النازي بألمانيا.