بلينكن يتحدث عن جذوره اليهودية خلال زيارته لإسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في زيارة لمدة ثلاثة أيام للشرق الأوسط، في ظل تواصل القتال بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السادس.

وتحدث بلينكن في ظهور مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل آبيب عن تاريخ أسرته.

وقال بلينكن" لقد جئت أمامكم ليس فقط كوزير خارجية الولايات المتحدة، ولكن أيضا كيهودي"، حيث تحدث عن كيفية فرار جده من المذابح في روسيا، وكيف نجا زوج والدته من معسكر أوشفيتز النازي.

وأضاف بلينكن: "لذلك سيدي رئيس الوزراء، أتفهم على مستوى شخصي الأصداء المروعة التي تحملها هجمات حماس على اليهود الإسرائيليين، وفي الواقع، لليهود في كل مكان".

وتابع: "كما أنني أقف أماكم كزوج وأب لأطفال صغار. ومن المستحيل بالنسبة لي أن أنظر لصور الأسر التي قٌتلت ولا أفكر في أطفالي".