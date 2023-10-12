الرئيس السيسي يأذن ببدء العرض العسكري ضمن فعاليات حفل تخرج طلبة 2023

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري، وذلك ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.

واستأذن لواء أركان الحرب محمد سمير، قائد طابور العرض، في بدء العرض، ليرد الرئيس السيسي عليه: «اتفضل يافندم».

وأضاف: «قائد قوات العرض العسكري تستعد للمرور بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض، 20 خطوة مسافة أمام المجموعات، مع الدوران للخارج، للخارج در».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة.