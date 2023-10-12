القسام تتبي إطلاق رشقات صاروخية باتجاه عدة مدن ومواقع عسكرية في الأراضي المحتلة

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تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه عدة مدن ومواقع عسكرية في الأراضي المحتلة في اليوم السادس من جولة القتال.

وأعلنت القسام في بلاغات عسكرية متتالية، عن استهداف مدن تل أبيب وعسقلان وأسدود وبئر السبع و"بيت شيمش" غرب القدس إلى جانب بلدة سديروت بعشرات الصواريخ.

كما أعلنت قصف قاعدة "رعيم" العسكرية وموقعي "ياد مردخاي" و"إيرز" للجيش الإسرائيلي وذلك رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهته أعلن الناطق باسم الكتائب، المكنى أبو عبيدة، في خطاب متلفز، أن القسام هاجمت بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" 15 موقعا عسكريا للجيش الإسرائيلي.

واعتبر أبو عبيدة، أن كتائب القسام حققت إنجازا عملياتيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في هذه الأثناء واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفا مواقع لحركة حماس ومنازل وشقق سكنية ما خلف قتلى وإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 1417 فلسطينيا بينهم 447 طفلا و248 سيدة، في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ بدء جولة القتال الحالية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن سلاح الجو بالاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية "السيوف الحديدية" يوم السبت الماضي.