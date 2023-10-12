الكويت تقرر وقف الاحتفالات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وجه مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال مركز التواصل الحكومي، في بيان صحفي اليوم، إن "مجلس الوزراء وجه وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار".

وأضاف أن "هذا القرار جاء تأكيدا على موقف الكويت الدائـم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي".